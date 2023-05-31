Константинос Киликидис, агент нападающего «Химок» Кемаля Адеми, выступающего на правах аренды за «Зандхаузен», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«В данной ситуации мне сложно представить, что Кемаль может вернуться в Россию, тем более «Химки» вылетели из РПЛ. Но решение пока не принято, мы будем общаться с «Химками», чтобы найти лучшее решение для всех», — сказал Киликидис.

В текущем сезоне 27-летний швейцарец провёл в составе «Зандхаузена» 17 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Адеми в 500 тысяч евро.

Напомним, что «Химки», набравшие 18 очков в 29 турах текущего розыгрыша чемпионата России, досрочно лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге.