Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три клуба РПЛ поборются за полузащитника «Пари НН» Михайлова

31 Мая 2023 • 12:14 Комментировать
Пари НН
...
Химки
03.06 17:00

«Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову, права на которого принадлежат «Зениту».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб планирует выкупить молодого футболиста. По информации Metaratings, «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» пока не делали официальных предложений по трансферу Михайлова, но интересовались доступностью футболиста у его представителей.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Пари НН» 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Ярослав Михайлов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
12:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» отреагировали на информацию об интересе к Марадишвили
12:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал Слуцкого сантехником
12:28 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос об уходе Чистякова
12:21 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может уйти из «Локомотива» в другой клуб РПЛ – у него два варианта
12:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Три клуба РПЛ поборются за полузащитника «Пари НН» Михайлова
12:03 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о планах «Зенита» по окончании сезона
11:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо обсудит своё будущее после Суперфинала Кубка России
11:30 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили, готовы ли к трансферу Баринова
11:23 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Все российские футболисты выше 1,90 метра, я не могу купить себе нормальную одежду»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на вызов Малкома в сборную Бразилии
11:04 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Карпин, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провёл хороший сезон»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Дуарте рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Парагвая
10:27 · Россия. Премьер-лига
Дуарте — о спуске в московское метро: «Очень испугался»
Все новости
Рекомендуем