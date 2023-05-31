Три клуба РПЛ поборются за полузащитника «Пари НН» Михайлова

«Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову, права на которого принадлежат «Зениту».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб планирует выкупить молодого футболиста. По информации Metaratings, «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» пока не делали официальных предложений по трансферу Михайлова, но интересовались доступностью футболиста у его представителей.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Пари НН» 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.