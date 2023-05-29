Артур Нигматуллин видит Гойло основным голкипером «Зенита»

Одноклубник вратаря Никиты Гойло по «Пари НН», голкипер Артур Нигматуллин считает, что у его коллеги по позиции есть всё для того, чтобы в будущем стать основным вратарём питерского «Зенита».

«Только буду рад, если он в «Зените» закрепится, честно. Я буду очень за него переживать, это мой товарищ по команде, вместе мы играли полтора года. У него есть всё, чтобы стать основным вратарём «Зенита», - поделился Нигматуллин с «РБ Спорт».

Напомним, что в мае стало известно об официальном возвращении Гойло в конце сезона в родной Санкт-Петербург. 24-летний голкипер является коренным уроженцем Питера и воспитанником футбольной академии «сине-бело-голубых».

На данный момент основным вратарём «Зенита» является 36-летний Михаил Кержаков.