Агент полузащитника «Пари НН» Михайлова высказался о возможном переходе футболиста в другой клуб

Василий Голяна, агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, отреагировал на информацию о том, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар».

Агент отметил, что по ходу нынешнего сезона многие клубы интересовались Михайловым, однако сейчас полузащитник должен сконцентрироваться на концовке чемпионата и не думать о возможном переходе.

«В течение сезона клубы РПЛ и так проявляли интерес к Ярославу. Но на данный момент, думаю, что перед концом сезона не совсем правильно отвлекать Ярослава относительно каких-то предложений», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кроме того, Голяна сообщил, что «Пари НН» уже выкупил Михайлова у «Зенита», который ранее владел правами на футболиста. По мнению агента, нижегородский клуб будет не против заработать деньги на продаже игрока.

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.