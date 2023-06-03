​«Пари НН» закрыл сезон победой над «Химками»

Два безответных мяча забили футболисты «Пари НН» в ворота вылетевших из РПЛ «Химок» - по одному в каждом из таймов. Первым отличился Дмитрий Стоцкий, а за семь минут до конца игры отличился и Кирилл Гоцюк.

Таким образом, нынешняя команда Сергея Юрана обыграла ту, с которой он начинал сезон - своеобразный «алаверды» от бывшего футболиста «Спартака» своим бывшим боссам.