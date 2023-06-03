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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» закрыл сезон победой над «Химками»

03 Июня 2023 • 18:55 Комментировать
Пари НН
2:0
Химки
окончен

Два безответных мяча забили футболисты «Пари НН» в ворота вылетевших из РПЛ «Химок» - по одному в каждом из таймов. Первым отличился Дмитрий Стоцкий, а за семь минут до конца игры отличился и Кирилл Гоцюк.

Таким образом, нынешняя команда Сергея Юрана обыграла ту, с которой он начинал сезон - своеобразный «алаверды» от бывшего футболиста «Спартака» своим бывшим боссам.  

Протокол игры  
Пари НН2:0Химки
(1:0) Стоцкий Дмитрий34'  
(2:0) Гоцук Кирилл83'  
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук Кирилл  54'Александров ВикторСтоцкий ДмитрийКалинский Николай 82' (Шарипов Альберт ( 82') Майга МамадуЖигулёв Илья 46' (Михайлов Ярослав ( 46') Рыбчинский Дмитрий  67'Сулейманов Тимур 70' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 70') Севикян Эдгар 70' (Кротов Вячеслав ( 70')
Запасные: Корнюшин ДаниилБерковский ИльяАнисимов АртурМасоэро Лукас ГабриэльЯнсане МомоЮлдошев ИброгимхалилГойло НикитаШильцов Константин
Митрюшкин АнтонЧежия ИраклийЧёрный Артур 61' (Горшков Сергей ( 61') Лысцов ВиталийСкворцов Лев 61' (Калин Данила ( 61') Мелентиевич Стефан 46' (Котев Лачезар ( 46') Бикел ЖаниуАнтич НиколаРуденко Александр Александрович 80' (Массуренко Данил ( 80'  81') Садыгов Илья 61' (Главчич Неманья ( 61') Магомедов Бутта
Запасные: Алхазов АлександрЧерчесов СтаниславГолубович ПетарГонсалес КристианГильерме МаркосАндраде Лео
03 июня. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Пари НН
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