​«Пари НН» закрыл сезон победой над «Химками»

Два безответных мяча забили футболисты «Пари НН» в ворота вылетевших из РПЛ «Химок» - по одному в каждом из таймов. Первым отличился Дмитрий Стоцкий, а за семь минут до конца игры отличился и Кирилл Гоцюк.
Таким образом, нынешняя команда Сергея Юрана обыграла ту, с которой он начинал сезон - своеобразный «алаверды» от бывшего футболиста «Спартака» своим бывшим боссам.
Протокол игры
|(1:0) Стоцкий Дмитрий34'
|(2:0) Гоцук Кирилл83'
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл• 54'Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай82' (Шарипов Альберт (82') •Майга Мамаду•Жигулёв Илья46' (Михайлов Ярослав (46') •Рыбчинский Дмитрий• 67'Сулейманов Тимур70' (Яковлев Владислав Геннадьевич (70') •Севикян Эдгар70' (Кротов Вячеслав (70')
Митрюшкин Антон•Чежия Ираклий•Чёрный Артур61' (Горшков Сергей (61') •Лысцов Виталий•Скворцов Лев61' (Калин Данила (61') •Мелентиевич Стефан46' (Котев Лачезар (46') •Бикел Жаниу•Антич Никола•Руденко Александр Александрович80' (Массуренко Данил (80') • 81'Садыгов Илья61' (Главчич Неманья (61') •Магомедов Бутта
03 июня. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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