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Агент Селюк: «Химки» хотят, чтобы Скворцов остался, но пока решения нет»

02 Июня 2023 • 15:54 Комментировать
Пари НН
...
Химки
03.06 17:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника «Химок» Льва Скворцова в подмосковном клубе.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с «Химками» рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам Селюка, руководство подмосковного клуба намерено сохранить Скворцова в команде, но на сегодняшний день вопрос о будущем игрока остаётся открытым.

«Понятно, «Химки» хотят, чтобы Лёва остался, но решения пока нет. Есть море разных вариантов, пока не могу ничего сказать. Есть ли предложения из России? Конечно, есть, из клубов Премьер-лиги. Думаем, как сделать лучше», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».   

В текущем сезоне Скворцов провёл за «Химки» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что в 29 турах текущего розыгрыша РПЛ «красно-чёрные» набрали лишь 18 очков, не сумев сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.    

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Селюк Лев Скворцов
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