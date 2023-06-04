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Агент полузащитника «Химок» Бикела: «Есть запросы от ряда клубов, но решения пока нет»

04 Июня 2023 • 13:51 Комментировать
Пари НН
2:0
Химки
окончен

Бруну Мейрелеш, агент полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам агента, решение о будущем Бикела пока не принято, однако интерес к полузащитнику проявляет целый ряд клубов.

«Пока нет решения, разговора с клубом не было. Никаких дедлайнов для решения по «Химкам» нет, ситуация остаётся открытой. Есть ли предложения? Есть запросы от ряда клубов, как российских, так и зарубежных», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

Напомним, Бикел пополнил состав «Химок» минувшей зимой. За «красно-чёрных» футболист успел провести 11 матчей и отметиться в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гвинеи-Бисау в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жаниу Бикел
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