Агент: «Масоэро не собирается уходить из «Пари НН»

Рикардо Алонсо Баррера, агент защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 28-летний аргентинец не собирается покидать нижегородский клуб, за который выступает с лета 2021 года.

«У Лукаса действующий контракт с «Пари НН», он не собирается уходить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

По сведениям портала Transfermarkt, соглашение Масоэро с «Пари НН» рассчитано до лета 2025 года, а рыночная стоимость футболиста сейчас составляет 900 тысяч евро.

В минувшем сезоне южноамериканский защитник провёл за команду из Нижнего Новгорода 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями.