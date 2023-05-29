Александров: «На 100% уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о возможном вылете команды из Российской премьер-лиги.

«У меня есть стопроцентная уверенность, что «Пари НН» не вылетит в этом году из РПЛ. Пока что мы даже не смотрели на «Енисей» и «Родину». У нас стоит задача выйти из зоны стыковых матчей и остаться в РПЛ», — цитирует Александрова «Чемпионат».

Футболист добавил, что команда приложит все необходимые усилия для сохранения прописки в элитном дивизионе.

На данный момент «Пари НН» набрал 27 очков в 29 играх и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре нижегородская команда сыграет дома с «Химками» (3 июня).