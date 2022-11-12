Помазун: «Везёт сильнейшим»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. В ходе этих семи матчей команда набрала целых семнадцать очков.

Ранее в истории «Урала» еще не было столь успешной серии за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата. Итоги игры прокомментировал голкипер уральской команды Илья Помазун.

- В первом тайме у Максима Максимова был отличный шанс забить нам мяч, но не могу сказать, в какую сторону повернулась бы игра. Нам везло, а везет сильнейшим, скажем так. Мы смогли переломить ситуацию, забив свой мяч, заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».