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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Помазун: «Везёт сильнейшим»

12 Ноября 2022 • 17:41 Комментировать
Урал
2:0
Факел
окончен

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. В ходе этих семи матчей команда набрала целых семнадцать очков.

Ранее в истории «Урала» еще не было столь успешной серии за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата. Итоги игры прокомментировал голкипер уральской команды Илья Помазун.

- В первом тайме у Максима Максимова был отличный шанс забить нам мяч, но не могу сказать, в какую сторону повернулась бы игра. Нам везло, а везет сильнейшим, скажем так. Мы смогли переломить ситуацию, забив свой мяч, заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Урал Илья Помазун
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