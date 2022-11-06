В «Факеле» оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб из Воронежа

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о том, будет ли воронежский клуб пытаться заключить контракт с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой.

Напомним, сегодня, 6 ноября, известный инсайдер Иван Карпов сообщил, что российский форвард разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Будем ли мы рассматривать кандидатуру Дзюбы? Мы не потянем его зарплату. Лично я не знаю, вернётся ли Артём в Россию», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба намерен вернуться в Москву. Интерес к нападающему проявляет «Локомотив».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.