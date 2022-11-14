Кавазашвили отказался причислять Ганчаренко к лучшим тренерам первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о лучших тренерах первой части текущего розыгрыша РПЛ.

Ветеран выделил Сергея Семака, Гильермо Абаскаля, Валерия Карпина и Владимира Федотова. Однако Кавазашвили не захотел причислять к группе лучших тренеров Виктора Ганчаренко, чей «Урал» не знает поражений на протяжении последних семи туров подряд.

«Ганчаренко? Почему я должен его называть лучшим тренером? Когда «Урал» будет в пятёрке, тогда я его назову в числе лучших тренеров чемпионата», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Напомним, что после 17 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит» Семака, опережающий «Спартак» Абаскаля на шесть очков. Далее идёт «Ростов» Карпина, и только пятое место занимает ЦСКА, которым руководит Федотов.