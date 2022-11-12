«Урал» повёл в матче с «Факелом»

В субботу предпоследний игровой день в Премьер-лиге в 2022 году. Первыми на поле вышли футболисты «Урала» и «Факела». Первая треть поединка прошла без результативных ударов. На 31-й минуте прошла быстрая атака хозяев по правому краю поля с прострелом на дальнюю штангу, откуда Андрей Егорычев переправил мяч в сетку ворот «Факела».

Счёт стал 1:0. Коллектив Виктора Ганчаренко выходит на 10-е место, а его соперник остается в зоне стыковых матчей.

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