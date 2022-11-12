Бикфалви впервые с сентября попал в стартовый состав «Урала»

Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» определились со стартовыми составами на матч 17-го тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в основе хозяев появится румынский полузащитник Эрик Бикфалви. Это его первое попадание в старт «Урала» с 17 сентября, когда он получил повреждение в поединке против грозненского «Ахмата».

В последних трех встречах 34-летний легионер появлялся на поле со скамейки запасных. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Эрик провел 13 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по мск.