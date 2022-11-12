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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви впервые с сентября попал в стартовый состав «Урала»

12 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать
Урал
...
Факел
Через 0 ч. 28 мин.

Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» определились со стартовыми составами на матч 17-го тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что в основе хозяев появится румынский полузащитник Эрик Бикфалви. Это его первое попадание в старт «Урала» с 17 сентября, когда он получил повреждение в поединке против грозненского «Ахмата».

В последних трех встречах 34-летний легионер появлялся на поле со скамейки запасных. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Эрик провел 13 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал Эрик Бикфалви
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