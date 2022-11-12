​Иванов попытался объяснить секрет «Урала»

«Урал» неважно начал нынешний сезон, но затем смог серьёзно прибавить. Обыграв в субботу «Факел» (2:0), команда Виктора Ганчаренко довела серию без поражений до девяти матчей. Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга, ответил на вопрос о секрете преображения команды.

«Хочу сказать одно: как только Виктор Михайлович приступил к работе в нашем клубе, он сразу сказал всей команде, что будем много работать и будет множество теорий. Это мне больше всего понравилось в словах Ганчаренко. Команда много работает - это даёт свои плоды», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На зимнюю паузу в Премьер-лиге «Урал» уходит на десятой позиции в турнирной таблице. От «Ахмата», который пока что идёт пятым, команда Виктора Ганчаренко отстаёт всего лишь на пять зачётных баллов.