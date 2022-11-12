Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Иванов попытался объяснить секрет «Урала»

12 Ноября 2022 • 16:39 Комментировать
Урал
2:0
Факел
окончен

«Урал» неважно начал нынешний сезон, но затем смог серьёзно прибавить. Обыграв в субботу «Факел» (2:0), команда Виктора Ганчаренко довела серию без поражений до девяти матчей. Григорий Иванов, занимающий должность президента клуба из Екатеринбурга, ответил на вопрос о секрете преображения команды.

«Хочу сказать одно: как только Виктор Михайлович приступил к работе в нашем клубе, он сразу сказал всей команде, что будем много работать и будет множество теорий. Это мне больше всего понравилось в словах Ганчаренко. Команда много работает - это даёт свои плоды», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На зимнюю паузу в Премьер-лиге «Урал» уходит на десятой позиции в турнирной таблице. От «Ахмата», который пока что идёт пятым, команда Виктора Ганчаренко отстаёт всего лишь на пять зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
2
0
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
1
3
2.60 3.55 2.70
Видео
Перерыв
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
0
0
16.00 7.00 1.20
Видео
12.11.22 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3.95 3.75 1.92
Видео
13.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.43 3.75 2.75
Видео
13.11.22 в 16:30
Химки Химки
Сочи Сочи
4.50 3.95 1.78
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
17:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о Ганчаренко: «Думаю, он сейчас более зрелый тренер, чем в ЦСКА и «Краснодаре»
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Факел» не выигрывает в гостях уже 23 матча
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» поддержали Чистякова
17:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» установил клубный рекорд
17:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Карпин говорит: «Да вы уже сами всё знаете»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» проиграли «Ростову» - видео видео
17:13 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Химки» вряд ли вдохновились настолько, чтобы всех обыгрывать»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Два клуба Бундеслиги пытались подписать Сперцяна летом
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Иванов: Задач на сезон у «Урала» нет
16:45 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может стать чемпионом России – Ари 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Иванов попытался объяснить секрет «Урала»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мы злые, характерные, но нам немного не хватает мастерства в завершающей стадии» 1
16:33 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о Галактионове: «Когда зовёт «Локомотив», отказываться не принято»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Чистякова в составе на матч с «Торпедо»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев дал совет «Спартаку» перед игрой с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем