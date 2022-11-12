«Урал» установил клубный рекорд

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. В ходе этих семи матчей команда набрала целых семнадцать очков.

Ранее в истории «Урала» еще не было столь успешной серии за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата. В результате у команды сейчас 21 очко и она занимает десятое место в турнирной таблице.

В следующем, восемнадцатом туре российского чемпионата «Урал» сразится с московским «Спартаком». Правда, матч этот состоится уже в начале марта 2023 года, после почти четырехмесячной паузы.