Президент «Урала» — о Дзюбе: «Если закончит с футболом, это будет потерей»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном завершении карьеры российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

По мнению Иванова, уход 34-летнего форварда из профессионального футбола станет большой потерей.

«Он много добился. Помню, как ездил в бесконечные аренды и был лидером везде. Не знаю, как сейчас у Дзюбы с формой и мотивацией. Если закончит с футболом, это будет потерей. Однако так можно сказать о любом футболисте, который оставил яркий след в чемпионате и сборной», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзюба провёл четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. Ранее сообщалось, что интерес к российскому форварду проявляют московские «Торпедо» и «Локомотив».