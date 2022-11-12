«Ростов» - лидер РПЛ по голам со «стандартов»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, что стало уже третьей кряду победой для ростовчан в текущем сезоне. Два гола из трех ростовчане забили после исполнения стандартных положений.

Как сообщают статистические данные, в нынешнем сезоне «Ростов» является лидером по количеству голов, забитых со стандартных положений. Ростоване забили уже семнадцать голов вследствие таких ситуаций.

В то же время «Крылья Советов» является клубом, который наиболее часто пропускает после стандартных положений - уже четырнадцать подобных голов.