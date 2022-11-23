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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко рассказал о причине ухода Урунова из «Урала»

23 Ноября 2022 • 11:42 Комментировать
Урал
2:0
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окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался об уходе из клуба 21-летнего полузащитника Остона Урунова.

Напомним, узбекский футболист стал игроком екатеринбургской команды в начале сентября нынешнего года, однако уже в октябре покинул «Урал».

Ганчаренко заверил, что никакого конфликта между ним и Уруновым не было, однако также отметил, что если игрок не подчиняется командным интересам, то у него могут возникнуть проблемы.

«Он решил, что его не включили в заявку на матч с «Сочи». Ему там кто‑то написал в социальных сетях. Потом он прибежал к нам. Своими непонятными действиями он сам снял себя с этой игры. Мы решили, что ему нужно найти новую команду», — цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

В текущем сезоне Урунов успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Спартак» и «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко Остон Урунов
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