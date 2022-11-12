«Урал» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей

Екатеринбургский «Урал» снова не проиграл. На сей раз «шмели» смогли одолеть на своем поле «Факел» (2:0), набрав важнейшие три очка перед зимней паузой. Благодаря этому успеху «черно-оранжевые» оторвались от зоны переходных матчей уже на 8 очков.

Футболисты «Урала» провалили стартовый отрезок национального первенства, и какое-то время пребывали в зоне вылета, однако екатеринбургский коллектив смог преодолеть кризис. При тренере Викторе Ганчаренко клуб стал на регулярной основе набирать очки, и к очередному туру чемпионата России подходит на 11-й строчке в турнирной таблице. От зоны переходных матчей команда оторвалась на пять очков, и может увеличить это преимущество, если одолеет на своем поле воронежцев. В последнем туре РПЛ «черно-оранжевые» расписали ничью с «Локомотивом» (2:2), что позволило продлить серию без поражений до восьми игр во всех турнирах.

Воронежская команда не лучшим образом провела первый круг чемпионата. При этом, глобальной катастрофы «Факелу» пока удается избежать. Коллектив Дмитрия Пятибратова располагается на 13-й строчке в турнирной таблице и отрывается от зоны прямого вылета на одно очко. Спасительная 12-я позиция находится на расстоянии трех очков, и уже по окончанию тура этот гандикап можно попытаться отыграть. В рамках последнего тура национального первенства «Факел» устроил голевое пиршество в игре с «Краснодаром», расписав мировую с оппонентом – 3:3. Этот паритет продлил сери без побед до 10-ти матчей.

Футболисты обеих команд не стали отсиживаться в обороне и с первых минут понеслись в атаку, пытаясь открыть счет в матче. Первыми момент у ворот соперника создали воронежцы. Аппаев в результате атаки «Факела» простреливал мяч с левого края на правый. Без помех пробивал по рамке соперника Максимов, но попасть в цель игрок гостей не сумел, направив снаряд выше цели. Получив щелчок по носу, «Урал» как будто проснулся, и прибрал инициативу к своим рукам и ногам.

На 13-й минуте игры Бикфалви слету пробивал по воротам соперника, но угодил в живот Магалю, который преградил путь снаряду в рамку. Всего через минуту уже Газинский в результате подачи углового замыкал дальнюю штангу ворот соперника, но направил он сферу рядом со стойкой. Интересно, что видеоассистенты углядели в динамике игру рукой со стороны Аппаева. Рефери Кукуян пошел смотреть повтор, но, в отличие от своих помощников, ничего криминального в действиях игрока «Факела» не усмотрел.

«Урал» продолжал активно давить, и на 23-й минуте встречи мог забить уже Кулаков, который в результате атаки своей команды получил мяч на линии штрафной, после чего попытался слету нанести удар по рамке «Факела» - снаряд ушел выше цели. Всего через пару мгновений мог забить в очередной раз Газинский, однако после прострела от Кулакова пробил с 11-ти метров значительно правее цели Юрий.

Давление хозяев не могло не сказаться на счете. На 31-й минуте игры хозяева провели атаку, которая стала голевой. С правого края Ранджелович выполнил прострел на дальнюю штангу, куда вбежал Егорычев, который в борьбе с защитником в касании замкнул мяч в ворота – 1:0. Моменты даже после забитого «шмелями» гола у ворот соперника продолжали возникать, и до конца игрового отрезка ударами отметились Каштанов и Бикфалви, однако снаряд не достиг ворот. «Факел» же в концовке первого тайма запомнился лишь эмоциональным срывом Менделя, за который игрок получил желтую карточку.

В перерыве в составе гостей произошла замена, и в место Черова на поле появился Альшин. С возобновлением игры участились стыки на поле, что привело к мелким повреждениям Чернякова у «Факела» и Каштанова у «Урала», но, несмотря на это футболисты продолжили игру. За первые 10 минут второго тайма командам ничего интересного не удалось придумать на поле, а потому наставник «Факела» решился на двойную замену, выпустив вместо Максимова и Менделя Гонгадзе и Дмитриева соответственно.

Впрочем, проведенные ротации никак не повлияли на ситуацию. Более того, коллектив хозяев на исходе часа игры забили второй мяч. После подачи Ранджеловича с левого фланга, со штрафного откликнулся на передачу Эммерсон, который сумел переправить сферу в сетку, сделав счет на табло 2:0 в пользу своей команды. На 64-й минуте встречи за подкат против соперника Эрик Бикфалви получил карточку желтого цвета. Всего через пару минут игроки хозяев поля могли забить свой третий гол. Ранджелович в ходе атаки своего коллектива уложил соперника на газон и с правого края штрафной прострелил на левый. Бикфалви выкатил снаряд в центр на Егорычева, и тот с разворота, с 15-ти метров направил сферу в руки Городовому.

Во второй половине второго тайма на поле появились в составе хозяев Шатов, Юшин и Гогличидзе, а в гостей на газоне оказались Ивахнов и Мастерной. К слову, вышедшие на замену игроки едва не соорудили гол в ворота «шмелей». Ивахнов выполнил прострел с правого края, а вышедший на замену чуть ранее Гонгадзе головой не смог направить мяч в сетку. На 83-й минуте игры Каштанов сделал счет на табло 3:0, после выверенного паса Шатова, но рефери решил не засчитывать гол, поскольку в эпизоде, предшествующем голу, Газинский толкнул Дмитриева на газон. Судья посмотрел «кино» и зафиксировал фол. В концовке матча на поле появились Татаринов и Сунгатулин, но эти ротации ничего не поменяли. «Урал» победил и продлил свою серию без поражений в чемпионате России!