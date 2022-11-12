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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев — о Ганчаренко: «Думаю, он сейчас более зрелый тренер, чем в ЦСКА и «Краснодаре»

12 Ноября 2022 • 17:28 Комментировать
Урал
2:0
Факел
окончен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе наставника «Урала» Виктора Ганчаренко.

Напомним, что сегодня, 12 ноября, команда из Екатеринбурга одолела на своём поле «Факел» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению Гаджиева, Ганчаренко сделал выводы из свои прошлых неудач, став более зрелым специалистом. Напомним, что «Урал» белорусский специалист возглавил в августе нынешнего года, а ранее он работал в ЦСКА и «Краснодаре».  

«Он известный специалист, поработавший во многих командах, он добивался хороших результатов. Думаю, он сейчас более сильный и зрелый тренер, чем когда мы его видели в ЦСКА и «Краснодаре», — цитирует Гаджиева Metaratings.

На данный момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 17 встречах. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 22 ноября, когда в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся с ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Урал Гаджи Гаджиев Виктор Ганчаренко
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