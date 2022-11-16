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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» рассказал, что вёл переговоры с Оздоевым и Дзагоевым

16 Ноября 2022 • 16:27 Комментировать
Урал
2:0
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что минувшим летом клуб из Екатеринбурга вёл переговоры с известными российскими полузащитниками Магомедом Оздоевым и Аланом Дзагоевы, которые находились в статусе свободных агентов.

Напомним, что в итоге Оздоев перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк», а Дзагоев подписал контракт с казанским «Рубином».

Иванов заявил, что с уважением относится к обоим футболистам, выразив надежду на то, что Дзагоев поможет казанцам вернуться в РПЛ.

«Оздоев выбрал Турцию. Может быть, там предложили более выгодные условия. К Дзагоеву тоже был интерес, но Алан пошёл к Леониду Слуцкому, у которого несколько лет играл в ЦСКА», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний Оздоев провёл в чемпионате Турции 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. На счету 32-летнего Дзагоева один забитый мяч и одна передача в 10 встречах за «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Урал Алан Дзагоев Григорий Иванов Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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