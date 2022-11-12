Наставник «Факела» Пятибратов назвал причину поражения от «Урала»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Урала» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

По словам специалиста, воронежской команде не хватает уверенности в собственных силах. Также Пятибратов отметил, что его подопечные проиграли большое количество единоборств, что и предопределило исход встречи.

«Мы не смогли справиться с давлением соперника. Вроде простой футбол, но много доставки вперёд, борьба, подборы. Мы не были готовы держать борьбу», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

После этого поражения «Факел» расположился на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными очками в своём активе. «Урал» же поднялся на 10-ю строчку, набрав 21 балл.