«Урал» намерен выкупить Каштанова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем нападающего команды Алексея Каштанова.

По словам Иванова, клуб из Екатеринбурга намерен выкупить 26-летнего футболиста, права на которого принадлежат московской «Родине».

«Я считаю, что Каштанов будет нашим футболистом. У нас есть первое право выкупа. Мы этим правом воспользуемся», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Каштанов провёл за «Урал» 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского форварда в 700 тысяч евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.