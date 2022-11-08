Газинский - лучший футболист «Урала» в октябре

Болельщики «Урала» выбрали лучшего футболиста команды в октябре, им оказался Юрий Газинский, что, в общем-то, не совсем удивительно - полузащитник забил целых четыре гола в чемпионате и Фонбет Кубке России. Это позволило клубу резко прибавить в результатах - в пяти октябрьских матчах команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью.

- Юра Газинский лучший игрок нашей команды в октябре. Именно он набрал больше всех голосов в номинации и в скором времени получит Кубок, вручать который ему будет один из вас. Поздравляем с победой! - сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.