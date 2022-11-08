Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский - лучший футболист «Урала» в октябре

08 Ноября 2022 • 20:24 Комментировать
Урал
...
Факел
12.11 12:00

Болельщики «Урала» выбрали лучшего футболиста команды в октябре, им оказался Юрий Газинский, что, в общем-то, не совсем удивительно - полузащитник забил целых четыре гола в чемпионате и Фонбет Кубке России. Это позволило клубу резко прибавить в результатах - в пяти октябрьских матчах команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью.

- Юра Газинский лучший игрок нашей команды в октябре. Именно он набрал больше всех голосов в номинации и в скором времени получит Кубок, вручать который ему будет один из вас. Поздравляем с победой! - сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:12 · Россия. Премьер-лига
Григорян – о Чистякове: «Футболисты «Зенита» поддержали его»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Динамо» заявил, что «не видит проблем по итогам первой половины сезона»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Хаджи вошёл в комитет ветеранов «Спартака»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Газинский - лучший футболист «Урала» в октябре
20:19 · Россия. Премьер-лига
Фомин – о продлении контракта Карпина: «Отлично, я только рад»
20:04 · Россия. Первая лига
В «Балтике» оценили вероятность подписания Дзюбы
19:56 · Россия. Премьер-лига
Фомин – о сборной России в Азии: «Лучше, чтобы мы остались, и играли в Европе»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров – о легионерах «Динамо»: «Вероятность, что кто-то вернётся — гипотетическая»
19:31 · Россия. Первая лига
Аджоев высказался о перспективах Дзюбы попасть в тульский «Арсенал»
19:26 · Россия. Премьер-лига
​«Челси» прервал обсуждение трансфера Захаряна с «Динамо»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Ваня сказал мне, что в «Сочи» что-то происходит»
19:06 · Россия. Премьер-лига
​Романцев прокомментировал своё назначение главой комитета ветеранов «Спартака»
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Романцев возглавил комитет ветеранов в «Спартаке» официально
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Личка: «В этом сезоне никто не отберёт у «Зенита» чемпионство»
Все новости
Рекомендуем