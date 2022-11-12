Президент «Урала» Иванов раскритиковал работу судей в матче с «Факелом»

Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над «Факелом» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ раскритиковал работу судейской бригады, обслуживавшую эту встречу.

Иванова возмутили два эпизода: неназначенный пенальти в ворота «Факела» после того, как футболист гостей сыграл рукой в своей штрафной площади, а также отменённый мяч нападающего «Урала» Алексея Каштанова.

«Я считаю, что гол надо было засчитывать и ставить пенальти. Это моё мнение, может, у игроков «Факела» оно другое», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что обслуживала прошедшую встречу судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Эта победа позволила «Уралу» набрать 21 очко и взобраться на 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Факел» же остался на 13-й строчке и рискует опуститься ещё ниже, если в вечернем матче «Локомотив» не проиграет «Спартаку».