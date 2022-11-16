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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» рассказал, что Ганчаренко изменил в команде

16 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать
Урал
2:0
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о главном тренере команды Викторе Ганчаренко.

Напомним, белорусский специалист возглавил команду из Екатеринбурга в августе нынешнего года, сменив на это посту Игоря Шалимова. К тому моменту «Урал» находился внизу турнирной таблицы российского чемпионата и вёл борьбу за выживание, не одержав ни одной победы. Однако Ганчаренко сумел кардинально изменить ситуацию.  

Иванов признался, что уже первая тренировка с Ганчаренко заставила всех игроков поверить в успех.

«Слышал, что он сказал тогда игрокам: «Ребята, будем очень много работать. Другого не дано. И на теории, и на поле». Он сразу как-то зарядил парней своей идеей, изменил в тренировочном процессе буквально всё», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. От зоны стыковых матчей команду Ганчаренко отделяют восемь баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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