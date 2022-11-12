Шатов: «Ганчаренко — энерджзайзер, он заряжает «Урал»

Хавбек «Урала» Олег Шатов рассказал о важности наставника команды Виктора Ганчаренко для коллектива.

«К нам пришел квалифицированный и качественный тренер, который работал в больших командах, который генерирует много идей, такой энерджайзер. Он заряжает нас, он держит нас в ежовых рукавицах. Наверное, такой нам был нужен», – заявил бывший игрок российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По мнению футболиста, смотреть в таблицу чемпионата нужно будет только после 30 тура, однако положение екатеринбургского клуба в настоящий момент вполне закономерно.

Напомним, что Ганчаренко стал главным тренером «Урала» в августе нынешнего года. После победы над «Факелом» команда из Екатеринбурга поднялась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

