Бевеев: «Важно было победить»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. В ходе этих семи матчей команда набрала целых семнадцать очков.

Ранее в истории «Урала» еще не было столь успешной серии за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата. Итоги игры прокомментировал защитник уральской команды Мингиян Бевеев.

- Не важно, с каким счетом победили, 2:0 или 3:0. Важнее добыть три очка. Мы проделали такой большой путь, а в последних матчах обидно теряли очки. Важно было сегодня победить, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».