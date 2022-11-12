Созин: «Ганчаренко – лучший тренер России»

Член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о результатах екатеринбургского «Урала» под руководством Виктора Ганчаренко.

«Ганчаренко проделывает сумасшедшую работу в «Урале». Думаю, что он лучший тренер России. На сегодня это так. Он изменил «Урал», при нем все стало по-другому», – заявил Созин в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, екатеринбургский клуб избавился от зависимости от Эрика Бикфалви, улучшив свою результативность.

Напомним, что на счету «Урала» семь игр без поражений в рамках Российской премьер-лиги. В последней встрече до перерыва подопечные Ганчаренко обыграли «Факел», поднявшись на десятую строчку в турнирной таблице.