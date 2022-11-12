​Иванов: Задач на сезон у «Урала» нет

В субботу «Урал» порадовал армию своих фанатов победой над «Факелом» со счётом 2:0. Команда Виктора Ганчаренко продлила серию без поражений до девяти матчей. На зимнюю паузу «шмели» уходят на 10-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги – с учётом плохого старта сезона это отличный результат.

Между тем, президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

«Какие задачи на сезон? Никаких. Выигрывать каждый матч. Показывать красивую игру, чтобы болельщики, уходя, хотели возвращаться на стадион снова!» - высказался Иванов, слова которого на своих страницах приводит sport24.

В ноябре «Уралу» предстоит провести матчи против ЦСКА и «Торпедо» в рамках Фонбет Кубка России.