Ганчаренко прокомментировал возвращение Бикфалви в основу «Урала»

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о выборе состава на поединок 17 тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

«Наша задача в том, чтобы на поле было как можно больше сильных футболистов. Исходя из мастерства Эрика, понятно, что мы должны были найти ему позицию», — сказал белорусский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ». Также тренер отметил, что выбор исходил из повреждения хорватского хавбека Даниэля Мишкича.

В нынешнем сезоне на счету румынского футболиста 13 матчей в рамках чемпионата, в которых он забил три гола. После трети игры в Екатеринбурге счёт не был открыт. «Урал» накануне встречи занимал 12-е место в таблице Российской премьер-лиги.

