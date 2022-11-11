Ганчаренко призвал болельщиков «Урала» на стадион: Нам потребуется ваша поддержка в матче с «Факелом»

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко выступил с заявлением для болельщиков команды в преддверии матча 17-го тура РПЛ с «Факелом».

«Уважаемые болельщики, мы очень хорошо помним ту поддержку, которая была на матче с «Локомотивом». Нам завтра потребуется такая же теплая, горячая поддержка в этот холодный день», — заявил Ганчаренко на видео в официальном телеграм-канале команды.

Тренер призвал болельщиков команды посетить игру с «Факелом», отметив, что будет рад видеть всех на стадионе.

«Урал» примет воронежский клуб завтра, 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 12:00 по московскому времени.