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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с Шатовым

16 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать
Урал
2:0
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре 32-летнего полузащитника Олега Шатова.

Напомним, что в нынешнем сезоне Шатов провёл за команду из Екатеринбурга всего четыре игры, не отметившись в них результативными действиями.

Иванов согласился с тем, что раскрыться в полной мере футболисту мешают травмы, отметив при этом, что своего последнего слова Шатов ещё не сказал.  

«По тренировкам видно, что это большой мастер. Это тоже наша легенда. Ему ещё играть и играть. Надеюсь, Олег наберёт нужные кондиции, и мы увидим прежнего Шатова весной», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Шатов начинал свою профессиональную карьеру именно в «Урале», после чего в 2012 году перешёл в «Анжи», а затем и в «Зенит», с которым трижды выиграл чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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