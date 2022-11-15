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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин назвал футболиста-открытие первой части чемпионата

15 Ноября 2022 • 03:26 Комментировать
Урал
2:0
Факел
окончен

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал фамилию игрока, который, по его мнению, является открытием первой половины чемпионата. Однако он выделил вовсе не сенсационного нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга», а сербского полузащитника «Урала» Лазара Ранджеловича. Осинькин считает, что его вклад в игру команды более значителен.

- Я знаю, что все Сычевого назовут. И я тоже склонен, но я выделю Ранджеловича по степени влияния на игру «Урала», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний Ранджелович, родившийся в сербском городе Лесковац, выступает за «Урал» с минувшего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Осинькин Лазар Ранджелович
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