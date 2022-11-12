Помазун: «Мы стали в разы лучше»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. В ходе этих семи матчей команда набрала целых семнадцать очков.

Ранее в истории «Урала» еще не было столь успешной серии за все время выступлений в высшей лиге российского чемпионата. Итоги игры прокомментировал голкипер уральской команды Илья Помазун.

- Мы, конечно, прибавили с матча, который прошел между нашими командами в Воронеже в августе. К нам пришел Виктор Михайлович. Мы стали более агрессивными в атаке, а та серия, которая у нас есть, она закономерна. Мы стали в разы в лучше, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».