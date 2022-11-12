«Факел» не выигрывает в гостях уже 23 матча

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Урал» забил два мяча «Факелу», и это продлило беспроигрышную серию клуба до семи матчей. А вот «Факел» снова потерпел неудачу в гостях - в этом сезоне воронежцы выигрывают только у себя дома.

Выездная серия клуба без побед длится уже двадцать три матча, если учитывать и предыдущий сезон, когда «Факел» выступал в высшей лиге (а это было в самом начале века).

В следующем, восемнадцатом туре российского чемпионата «Факел» сразится с подмосковными «Химками». Правда, матч этот состоится уже в начале марта 2023 года, после почти четырехмесячной паузы.