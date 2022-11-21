Марков продолжит карьеру в «Факеле»

Бывший нападающий «Рубина» и «Динамо» Евгений Марков продолжит карьеру в воронежском «Факеле», сообщает Metaratings.

По информации источника, контракт должен быть подписан уже в самое ближайшее время. Скорее всего, соглашение будет действовать до следующего лета.

Напомним, что последним клубом 28-летнего форварда на сегодняшний день остаётся «Арсенал». В минувшем сезоне Марков провёл за команду из Тулы 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также защищал цвета московского «Динамо», «Рубина», «Тосно» и «Краснодара».

После 17 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.