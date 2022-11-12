Масалитин оценил шансы Ганчаренко вернуться в топ-клуб РПЛ

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о дальнейших перспективах наставника «Урала» Виктора Ганчаренко.

«Все тренерские должности в топ-клубах заняты. В «Урале» Ганчаренко выполняет свои обязанности. Виктор Михайлович не готов к работе в топ-клубе, а вот середняку он подходит», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению экс-футболиста, перестройка белорусского специалиста помогла прибавить футболистам «Урала», что выделяет тренерскую работу.

Отметим, что в своей карьере Ганчаренко руководил ЦСКА и «Краснодаром». Под его руководством клуб из Екатеринбурга вышел на десятую строчку в таблице РПЛ после проваленного старта сезона.

