Юран: Сафонову комфортно в «Краснодаре»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран оценил уровень вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сложно сказать — перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи и Матвею комфортно в клубе», — заявил Юран «Чемпионату».

По мнению тренера, если Сафонов хочет чего-то большего, то ему стоит переезжать в европейскую команду, а не в другой клуб Российской премьер-лиги.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 13 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 16 мячей и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

«Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 11-ти туров.