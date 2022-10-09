«Краснодар» не смог избежать поражения в матче с «Ростовом», несмотря на гол на девятой секунде игры

«Краснодару» не удалось набрать очки, несмотря на гол на девятой секунде матча поединка против «Ростова». «Быки» проиграли в южном дерби со счетом 2:3, хотя вели 2:0.

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0:1. Гол Олакунле Олусегуна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:2. Гол Джона Кордобы (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сперцян не забивает с убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Александра Сильянова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Дмитрия Полоза с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Уткин сотрясает штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Миронов попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:2. Гол Алексея Миронова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Ахметов попадает в каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Футболисты «Ростова» перед этим туром занимали третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 22 очка. В минувшем туре команда проиграла впервые в этом сезоне чемпионата России. Южане уступили в гостях питерскому «Зениту» с результатом 1:3. Стоит отметить тот факт, что ростовчане в этом сезоне имеют претензии на чемпионский титул и планируют преследовать команда Сергея Семака, несмотря на серьезное отставание от «сине-бело-голубых» и неудачу в матче последнего тура. Кроме того, недавно команда Карпина провела матч Кубка России с «Ахматом», которому уступила со счетом 1:3. Таким образом, серия поражения клуба достигла 2 матчей.

«Краснодар» провел на солидном уровне стартовый отрезок чемпионат России. За 11 туров «быки» успели добраться до пятого места, отстав от своего сегодняшнего противника всего на 1 балл. «Черно-зеленые» могут легко войти в тройку, если одолеют соперника в этой встрече. В рамках последнего тура чемпионата России южане не смогли одолеть в «Крылья Советов», сыграв в Самаре вничью – 0:0. Таким образом, команде удалось избежать поражение во второй встрече кряду.

Встреча стартовала весьма стремительно, и уже на первой минуте коллектив гостей вышел вперед. Олусегун сумел сыграть в отборе на чужой половине поля, сместился в центр и нанес неотразимый и неожиданный удар в правый угол рамки соперника – 1:0. Уже через пару минут «Краснодар» мог забивать второй гол в рамку противника, но Ионов, имея прекрасный шанс, пробил намного левее цели.

Напряжение нарастало, и по карточки уже в первые 15 минут матча получили Ленини и Сорокин за фолы в разных столкновениях и моментах. На 13-й минуте встречи Уткин исполнял стандарт у ворот соперника, но нанес выстрел рядом с правой «девяткой». Бил со стандарта игрок «Ростова» и спустя четверть тайма, вновь исполняя стандартное положение, но уже с более выгодной позиции. На сей раз Даниил выполнял удар в левую от себя «шестерку», но Сафонов допрыгнул до снаряда, сумев в кошачьем прыжке забрать сферу в свои перчатки.

А на 32-й минуте игры «Краснодару» удалось упрочить свое преимущество. Сафронов начал атаку своей команды, вбросив сферу на Сперцяна. Тот протащил снаряд к чужой штрафной, собрал на себя оборонцев соперника и покатил сферу на свободного Кордобу, который спокойно переправил мяч в сетку – 2:0. Спустя пару мгновений третий мяч чуть ли не влетел в сетку «Ростова», но удар Ионова в угол сумел отбить на угловой Песьяков, выручив свой коллектив. Концовку тайма омрачила травма Щетинина, который был заменен Мироновым, что подвело черту под итогом игрового отрезка.

После перерыва соперники вышли на поле без замен, что удивило фанатов «Ростова», которые явно остались недовольны первым таймов в исполнении любимой команды. «Ростов» на 48-й минуте встречи едва не пропустил третий мяч, но Сперцян, оказавшийся перед воротами, не сумел отправить мяч в ворота, поскольку на «ленточке» успел сыграть головой защитник Сильянов. К слову, 45-му номеру команды Карпина было суждено сдвинуть свою команду с «мертвой» точки. На 51-й минуте игры замкнул своего рода передачу от Уткина, которая пришла к нему после рикошета. Головой переправил игрок «Ростова» сферу в сетку, подарив интригу на поле – 1:2.

На 57-й минуте встречи в поединке случилось поворотное событие. Вторую желтую после фола против Комличенко получил Кайо, который помимо удаления привез на ворота еще и 11-метровый удар. К мячу подошел Дмитрий Полоз, который развел вратаря и мяч по разным углам. Забить третий гол «Ростов» имел возможность на 64-й минуте встречи, но Уткин, нанеся удар с дужки штрафной, лишь «поцеловал» мячом перекладину. Проверил на прочность верхнюю планку и Миронов, который не смог воспользоваться ошибкой вышедшего из рамки Сафонова, перебросив не только кипера, но и ворота, зацепив перекладину.

И все-таки справедливость восторжествовала. На 75-й минуте игры Миронов сумел войти в штрафную с левого края и получить своевременный пас. Далее игрок нанес удар в ближний угол, и охранявший створ Сафонов пропустил снаряд в рамку практически под «мышкой» - 3:2. В оставшееся время игры Полоз, Карпин и Кордоба получили по желтой карточки, а вышедший на замену Ахметов не смог спасти команду, угодив в перекладину. «Краснодар» проиграл, несмотря на то, что забил гол на девятой секунде матче.