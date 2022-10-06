Баженов считает, что Сафонов давно перерос уровень РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

Баженов считает, что Сафонов уже давно перерос уровень российского чемпионата и готов попробовать себя в одном из клубов топ-3 лиг Европы.

«Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате. Он уже готов принять такой вызов. Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Сафонов провёл в составе «быков» 13 матчей, пропустив в них 16 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт голкипера с «Краснодаром» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 16 миллионов евро.