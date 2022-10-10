Комличенко назвал лучших вратарей Российской премьер-лиги

Форвард «Ростова» Николай Комличенко назвал тройку лучших вратарей Российской премьер-лиги после сумасшедшей победы над «Краснодаром».

«Сафонов молодец, спасал всё. Ему, наверное, обидно допустить такую ошибку. Весь матч тащил, а тут такая досадная ошибка. Мотя является топовым вратарем. У всех бывает такое. Он, Акинфеев и Песьяков — тройка сильнейших вратарей для меня», — приводит слова нападающего сборной России «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Ростов» выиграл Южное дерби, отыгравшись со счёта 0:2. Подопечные Валерия Карпина вернули себе вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги. После 12 туров у «Ростова» 25 баллов, а отставание до лидирующего «Зенита» сократилось до пяти очков.

