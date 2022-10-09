В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», по ходу игры команда Валерия Карпина проигрывала с разницей в два мяча, но сумела собраться и вырвать победу. Успех «Ростова» прокомментировал защитник клуба Александр Сильянов.

- Реализовали свои моменты. В первом тайме у нас тоже было много моментов, которые не смогли использовать. Мы и в первом тайме играли хорошо. Во втором вышли также настроенными и перевернули игру. Удалось моменты свои реализовать, и выиграли, - заявил Сильянов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Урал», это случится 14 октября.