Тарханов: «Ростов» обыграет сегодня «Краснодар»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Краснодар».

Специалист назвал хозяев фаворитами предстоящей встречи, однако отметил, что «быки» выйдут на поле очень мотивированными после потери очков в прошлом туре с «Крыльями Советов» (0:0).

«Думаю, «Ростов» обыграет сегодня «Краснодар», именно он фаворит в этой встрече. Команда Карпина здорово играет дома, легко «Краснодару» точно не будет», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.