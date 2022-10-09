Сторожук: «Претензий к игрокам нет»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», по ходу игры команда Валерия Карпина проигрывала с разницей в два мяча, но сумела собраться и вырвать победу. Неудачу своего клуба прокомментировал главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук.

- Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Все старались, бились, играли в футбол вдесятером, даже могли и сравнять, - заявил Сторожук в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Краснодар» примет дома грозненский «Ахмат», это случится 15 октября.