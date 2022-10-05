Сабуа — об уходе из «Краснодара»: «Мне надо было дальше развиваться»

Бывший нападающий «Краснодара» Леон Сабуа ответил на вопрос о том, почему решил покинуть клуб.

«Можно сказать, что пришло мое время уходить. Я провел в системе «Краснодара» 10 лет, мне надо было дальше развиваться», — приводит слова Сабуа Metaratings.

Футболист рассказал, что у него было соглашение с «Краснодаром» до 2024 года, но клуб пошел навстречу и отпустил в другую команду.

22-летний Сабуа минувшим летом перебрался в «Урарту». В текущем сезоне форвард принял участие в 8 матчах чемпионата Армении, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.