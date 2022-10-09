Карпин: «Не собирались начинать матч с 0:1»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», по ходу игры команда Валерия Карпина проигрывала с разницей в два мяча, но сумела собраться и вырвать победу. Успех «Ростова» прокомментировал сам наставник клуба.

- В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1. Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили, - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Урал», это случится 14 октября.