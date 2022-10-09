«Ростов» быстро отыграл голы у «Краснодара» и остался в большинстве

Как и в первом тайме матча 12-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром», сразу после перерыва был забит быстрый гол. Даниил Уткин получил скидку под удар и метров с 15 пробил в правый угол ворот, попытка не была очень сильной, и мяч срикошетил от защитника к другой штанге, где Александр Сильянов головой переправил его в сетку.

Тут же Кайо грубо сыграл против Николая Комличенко, привез пенальти и удалился с поля. Дмитрий Полоз реализовал 11-метровый - 2:2! Что за матч!

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