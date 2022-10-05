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Отец Крыховяка — о критике в адрес сына: «Он показал, что у него есть яйца»

05 Октября 2022 • 10:19 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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09.10 19:00

Эдвард Крыховяк, отец бывшего полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» Гжегожа Крыховяка, рассказал о том, как его сын относится к критике со стороны болельщиков.

Напомним, в настоящий момент польский хавбек выступает за саудовский клуб «Аль-Шабаб», в составе которого недавно отметился двумя забитыми мячами.

Эдвард Крыховяк признался, что гордится своим сыном, который продолжает усердно работать, несмотря ни на что.

«Не бывает безупречных футболистов, все совершают ошибки. Но в отношении Гжегожа это сразу раздувается — неизвестно до каких размеров. Он стиснул зубы и сделал своё дело. Он показал, что у него есть яйца», — цитирует Эдварда Крыховяка Sportowe Fakty.

Отметим, что права на Крыховяка до сих пор принадлежат «Краснодару», а за «Аль-Шабаб» 32-летний поляк выступает на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Аль-Шабаб Гжегож Крыховяк
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